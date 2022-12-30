В квартире пермяков загорелась елка

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Поздним вечером 29 декабря в МЧС поступил звонок о пожаре в пятиэтажке по улице Маршала Рыбалко. На место ЧП выехали 3 единицы техники и 12 человек личного состава МЧС. Однако хозяева квартиры справились с огнем до приезда пожарных. По предварительной информации причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, а именно, на подоконнике рядом с искусственной ёлкой была оставлена горящая свеча. К счастью, обошлось без пострадавших.

В МЧС напомнили, что елка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов, а для ее освещения необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.

Запрещается:

- украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;

- зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.