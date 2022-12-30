В Перми ледовый городок на эспланаде откроется 30 декабря

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Открытие главного ледового городка состоится 30 декабря в 17:00. В этом году его назвали «Виват, Пермь!». Об этом сообщили в мэрии города.

Ледовый городок будет работать до 19 февраля. Кататься на горках можно только при температуре ниже -2 градусов. В новогоднюю ночь горки закроют в целях безопасности. В праздничные дни левый горок будет работать с 10:00 до 23:00, а в будни — с 12:00 до 22:00.

Ледовый городок вобрал в себя все эпохи жизни и развития Перми. Мы смогли выделить самые важные культурные атрибуты пермского пространства в течение всей его богатой 300-летней истории», — отметил руководитель Пермской дирекции по организации культурно-массовых мероприятий Андрей Хомяков.

Ледовые объекты будут посвящены значимым для города символам, а также историческим личностям, например, Екатерине Великой и первому пермскому губернатору Василию Татищеву.

В этом году ледовый парк занял все три квартала эспланады. Ледовый городок откроется в 68-квартале, работы в рамках Кубка России по снежной и ледовой скульптуре появятся в 66-м квартале, а ледовое шоу к 300-летию города пройдет в 64-м квартале у Театра-Театра.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65