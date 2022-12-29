На Коммунальном мосту Перми четыре дня будут показывать лазерное шоу

Фото: permkrai.ru.

На Коммунальном мосту через Каму завершили монтаж архитектурно-художественной подсветки. Подходят к концу пуско-наладочные работы – подсветка уже работает в тестовом режиме. А с 30 декабря уже засияет во всю мощь – по-новогоднему ярко и празднично!

- Все оборудование соответствует техническим требованиям для эксплуатации в условиях повышенной влажности, морозов, ветровых нагрузок, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Подсветка работает в нескольких режимах – повседневный, праздничный и световое шоу. Оборудование запрограммировано так, чтобы можно было использовать любую цветовую палитру и светодинамические эффекты – смена цветов, мерцание или перетекание. И количество сценариев не ограничено.

Таким образом мост можно «нарядить» к любому празднику или масштабному событию. Гибкие возможности управления позволяют создавать тематические варианты подсветки, например, в День города, 9 Мая или Новый год.

Уточним, мост освещен по всей длине – а это около одного километра. На его пролетах и опорах установлены 40 прожекторов и 112 линейных светильников. Смонтирована иллюминация вдоль проезжей части - всего 48 конструкций праздничного освещения, по 24 на каждую сторону моста.

С 30 декабря по 3 января пермяков и гостей города порадует новогоднее оформление с применением лазеров. Световым шоу на мосту можно будет полюбоваться 30 декабря с 17 до 22 часов; с 17 часов 31 декабря до 3 часов 1 января; 2 и 3 января с 17 до 23 часов.

Кстати, коммунальный мост с включенной подсветкой одинаково эффектно смотрится с обоих берегов - с различных ракурсов и расстояний.

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