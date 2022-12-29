В Перми на улице Толмачева, 15 завершили строительство долгостроя

Проблемную многоэтажку наконец-то достроили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице Пермского края под занавес уходящего года завершилось строительство еще одного проблемного дома. Совсем скоро в окнах 18-этажки на Толмачева, 15 (Дзержинский район) затеплится свет и начнут обживаться новоселы.

Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, 29 декабря после итоговой проверки получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Уже в январе 103 дольщика получал ключи от своих квартир.

Напомним, дом на Толмачева, 15 начали строить 14 лет назад. Всего в доме общей жилой площадью порядка 10 тыс. кв. метров располагается 167 квартир. В нем также есть встроенные нежилые помещения и подземная двухуровневая парковка. В 2015 году компанию-застройщика признали банкротом – достроить дом она не успела. В конце 2021-го Фонд защиты прав дольщиков Пермского края заключил контракт на достройку многоквартирного дома с фирмой «Вектор-Строй». Сотрудничество оказалось плодотворным.

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