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НовостиОбщество29 декабря 2022 9:32

В Камской долине возведут новый жилой комплекс

Он появится на месте бывшей котельной
Лела Минадзе

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Перми в Камской долине на территории бывшей котельной рядом с ТРК «СпешиLove» появится новый жилой комплекс.

Строительство будет вестись на участке в 88,2 тысячи квадратных метров. Проект оценивается в 9 млрд рублей.

Соглашение о комплексном развитии территории подписано между Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края и девелопером ООО «Горизонт». Помимо самого ЖК там появятся детский сад на 312 мест и парк отдыха. В домах также планируют выделить помещения под досуговый центр и поликлинику.

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