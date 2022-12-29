В Камской долине возведут новый жилой комплекс

Фото: Иван МАКЕЕВ
В Перми в Камской долине на территории бывшей котельной рядом с ТРК «СпешиLove» появится новый жилой комплекс.
Строительство будет вестись на участке в 88,2 тысячи квадратных метров. Проект оценивается в 9 млрд рублей.
Соглашение о комплексном развитии территории подписано между Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края и девелопером ООО «Горизонт». Помимо самого ЖК там появятся детский сад на 312 мест и парк отдыха. В домах также планируют выделить помещения под досуговый центр и поликлинику.
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