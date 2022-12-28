В отношении пермского ФК «Амкар» завершили процедуру банкротства

Пермский ФК "Амкар" стал частью истории города. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Арбитражный суд Пермского края завершил конкурсное производство в отношении общественной организации «Футбольный клуб «Амкар». Как сообщает Вusiness class, процедура была запущена 4 года назад. В июне 2018 года ФК «Амкар» прекратил свою деятельность: у него не было финансовых гарантий для участия в Чемпионате России в сезоне 2018/2019. Поэтому Российский футбольный союз принял решение отозвать у пермского клуба лицензию. 6 ноября 2018 года арбитражный суд Прикамья признал организацию банкротом.

В реестр требований кредиторов должника включили требования на общую сумму в размере 506 млн рублей. Конкурсная масса составила 45,6 млн рублей. Ее сформировали из остатков на счетах, после реализации имущества и взыскания дебиторской задолженности. Текущие расходы во время банкротства составили 11 млн рублей. Требования второй очереди реестра требований кредиторов погасили на сумму 34,5 млн рублей (22,27%).

На сегодняшний день все мероприятия конкурсного производства завершены. Имущество, иные активы, денежные средства у должника отсутствуют. Также не осталось нерассмотренных требований к нему и заявлений об оспаривании сделок.

9 декабря процедура банкротства в отношении пермского футбольного клуба была завершена.

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