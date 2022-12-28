Жители Пермского края стали меньше зарабатывать

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

За период с января по октябрь 2022 года среднемесячная номинальная зарплата в Прикамье составила 49 918 рублей, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом реальная зарплата жителей региона уменьшилась на 2,5%, сообщает Пермьстат.

В Пермском крае сохраняется значительная разница по зарплатам работников разных сфер. Больше всех зарабатывают специалисты в области информации и связи — 78,3 тысячи рублей, сферы добычи полезных ископаемых — 74,3 тысячи, а также финансовой и страховой сферы — 73,6 тысячи.

Самые низкие зарплаты у работников сфер лесного, сельского хозяйства — 32 тысячи рублей, а также деятельности гостиниц и общепита — 30,5 тысяч.

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