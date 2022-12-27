В Перми спустя месяц после аварии скончался 20-летний студент политеха

Фото: архив "КП"

В четверг, 10 ноября, около 18.30 в районе остановки "Автопредприятие" на улице Соликамской водитель Volkswagen Polo сбил 20-летнего студента Политеха. 5 декабря пострадавший скончался в больнице.

- Для прояснения причин произошедшего необходимы свидетели. Если вы являетесь очевидцем произошедшего, либо обладаете иной информацией о ДТП, прошу Вас связаться по телефону 89127835765, - обратилась к пермякам мать погибшего студента.

Также мама погибшего студента добавила, что в день трагедии парень возвращался с учебы.

- Уголовное дело только заведено, мы не знаем детали. Пока есть информация лишь о том, что водитель заявил, что сбил сына в двух метрах от пешеходного перехода, - рассказала мать студента.

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