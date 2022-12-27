В Перми построят современную спортивную арену за 27,2 млрд рублей

Фото: Фонд развития Пермского края

В Перми на территории бывшего Товарного двора в районе ДКЖ возведут спортивную арену на 10,5 тысяч мест. Для реализации проекта потребуется 27,2 млрд рублей, сообщает Business class.

Площадь участка, выделенного под строительство арены, составляет 57,3 тысячи квадратных метров. Проект реализуют в рамках государственно-частного партнерства. Курировать его будет компания «Пермь-Арена», учредителем которой является Фонд развития Пермского края.

Построить арену намерены в 2026 году. Площадь шестиэтажного здания будет не менее 75 тысяч квадратных метров. Там появятся главная и тренировочная ледовые арены, баскетбольная площадка, кафе и тренажерный зал. Спортивная арена станет не только местом тренировок, но и площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий.

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