В Прикамье пьяный водитель на ходу выпрыгнул из машины, чтобы скрыться от полиции

Фото: Иван Макеев

В ноябре этого года в Чернушке полицейские гонялись за пьяным водителем, который пошел на крайние меры, пытаясь скрыться. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Водитель на иномарке ехал по улице Ленина. Сотрудники Госавтоинспекции подали ему сигнал об остановке, который он проигнорировал. Тогда экипаж ДТП начал преследование, включив проблесковые и звуковые сигналы.

Водитель не собирался сдаваться, а только добавлял газа. В какой-то момент он понял, что скрыться на машине не получится, и выпрыгнул из нее прямо на ходу. Нарушитель хотел бы убежать, но его скрутили до того, как он смог встать.

Лихачом оказался 41-летний житель Кургана. Ранее мужчину уже лишали прав за аналогичное нарушение. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65