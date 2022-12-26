Экс-министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский трудоустроился в минэкономразвития РФ

Фото: "КП" Архив

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский начал работать в Министерстве экономического развития РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Вячеслав Торчинский стал заместителем директора департамента развития туризма минэкономразвития РФ. Отметим, что федеральное ведомство возглавляет бывший губернатор Пермского края Максим Решетников.

С 2018 по 2021 год Вячеслав Торчинский был министром культуры Прикамья. В марте этого года он возглавил Самарский драматический театр, но в июне по собственному желанию покинул пост. После этого в начале октября он стал директором Пермского цирка. В этой должности проработал месяц, уволившись в ноябре.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65