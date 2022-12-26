В Минздраве Пермского края дали рекомендации по профилактике гриппа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грипп — это острая респираторная инфекция, которая может вызывать серьезные осложнения, такие как пневмонию, отек головного мозга, миокардит и другие. Минздрав Пермского края дал рекомендации, как защититься от гриппа и что делать, чтобы легче перенести его и избежать осложнений.

Вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому следует избегать тесных контактов с больными, ограничивать посещение людных мест и регулярно проветривать помещение.

Существует и другой способ передачи вируса — контактно-бытовой. Зараженные частицы остаются на мебели, посуде и других предметах, поэтому важно мыть руки или обрабатывать антисептиком. Также в Минздраве рекомендуют ставить прививку.

Отмечается, что первые признак заболевания проявляются обычно через 2 дня после инфицирования, однако инкубационный период может растянутая до 5 дней.

Основные признаки заболевания — кашель, чихание, заложенный нос, повышение температуры до 38-39 градусов. Также больные жалуются на головную боль, озноб и ломоту в теле. Жаропонижающие препараты советуют принимать при температуре выше 38,5 градуса.

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