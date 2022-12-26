Ушел из жизни старейший пограничник Прикамья

Фото: Союз пограничников Прикамья

Пермская краевая общественная организация «Союз пограничников Прикамья» сообщила, что 25 декабря умер старейший пограничник Пермского края, ветеран Великой Отечественной войны Василий Бачурихин.

Василий Павлинович родился 11 октября 1927 года в Архангельской области. В возрасте 17 лет в 1944 году был призван в войска НКВД, где прослужил до окончания войны и продолжал службу до 1946 года. С 1947 по 1951 год он служил в пограничных войсках на советско-румынской границе.

Когда Василий Бачурихин вернулся домой, он закончил педагогический университет, а после до выхода на заслуженный отдых работал учителем истории в школе. После выхода на пенсию он переехал в Пермь к дочери.

Василий Бачурихин был награжден медалью «За Победу над Германией», медалью Жукова, орденом Великой Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.

«Ветераны-пограничники Перми на протяжении многих лет навещали Василия Павлиновича. Он всегда был очень рад встречам с ними, много рассказывал о своей службе в годы войны и в пограничных войсках. От имени тысяч ветеранов-пограничников Пермского края выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65