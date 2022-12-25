В Перми 24 декабря температура воздуха превысила норму на 12 градусов

Декабрь в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сообщению синоптиков из Пермского ГИС центра ПГНИУ, 24 декабря 2022 года была отмечена оттепель.

Температура воздуха в Перми составил +1,7 градуса, что всего на 0,3 градуса меньше суточного рекорда, зафиксированного в 2003 году. Почти 20 лет назад столбик термометра 24 декабря поднялся до отметки +2 градуса.

Архивы сервиса «Погода и климат» говорят, максимальная температура воздуха за все время наблюдений в Перми оказалась в канун нового 1948 года – 31 января в город вернулось тепло с температурой +3,4 градуса.

Максимальная температура воздуха 24 декабря 2022 года в Пермском крае была завфиксирована в Осе на отметке +2,5 градуса. В Перми среднесуточная температура составила + 0,7 градуса, ыто выше нормы на 12,4 градуса.

Увы, чудеса рано или поздно заканчиваются. Уже с понедельника, 25 декабря, температура воздуха в Перми начнет постепенно понижаться и составит днем -4…-6 градусов, а ксередение недели до -10…-12 градусов.

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