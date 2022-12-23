Бывшую сотрудницу УФССП по Прикамью наказали за крупные взятки

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае бывшую сотрудницу УФССП по Пермскому осудили за коррупционные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

С февраля 2017 года по июнь 2018 подсудимая совершила 11 преступлений, связанных с мошенничеством, злоупотреблением должностными полномочиями и получением взяток в крупном размере. В частности преступления совершались группой лиц по предварительному сговору.

Виновная была начальником Межрайонного отдела и заместителем начальника Межрайонного отдела. Она хотела обналичить более 222 млн рублей.Также она получала взятки на сумму от 11 тысяч до 1 млн рублей. Общая сумма взяток превысила 15 млн рублей.

В результате суд приговорил бывшую сотрудницу УФССП к 6 годам колонии общего режима. Ее также обязали заплатить штраф в 3,5 млн рублей.

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