В 2023 году «Небесная ярмарка» пройдет на новой площадке

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» сменил локацию. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов.

«Небесная ярмарка» ранее проходила в Кунгуре на стадионе «Труд». В этом году там началась реконструкция, и теперь проведение фестиваля на старом месте невозможно. Более того, изменений требовал масштаб фестиваля, который в последние годы значительно вырос.

Новое место проведения находится в селе Теплая. Это площадка площадью 8 га. С председателем «Колхоза им. Чапаева» уже заключены соглашение о сотрудничестве и договор дарения земельного участка.

«Всеми любимый зрелищный фестиваль приобретет новый формат и пройдет на новой площадке OPEN AIR «Теплая» под девизом «Открой Кунгурский округ с неба». Также изменится дата проведения фестиваля. Он состоится в августе», — сообщил Вадим Лысанов.

Участок будет передан в собственность округа. Кунгур и Теплую разделяют 15 километров. Новое живописное место с красивой природой расположено рядом с рекой Ирень.

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