В Прикамье работодатели задолжали работникам 16,6 млн рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае по состоянию на 1 декабря текущего года работодатели задолжали сотрудникам 16,6 млн рублей. Такие данные приводит Пермьстат.

Речь идет об организациях, не считая субъектов малого предпринимательства. Весь объем просроченной задолженности по зарплате пришелся на компании, занятые сбором, обработкой и утилизацией отходов, а также обработкой вторичного сырья.

Причиной задолженности стало отсутствие собственных средств в организации. В результате без зарплаты остались 103 работника. В расчете на одного человека сумма задолженности составила 160,9 млн рублей.

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