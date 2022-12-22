В спецоперации на Украине погиб 44-летний гонщик из Пермского края

Земляки проводили Николая Рудакова в последний путь. Фото: Березники официальные/ВКонтакте.

22 декабря в Березниках проводили в последний путь Николая Рудакова. Мужчина погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, сообщила администрация города Березников ВКонтакте.

Николай родился 5 апреля 1978 года в поселке Орел Усольского района. В 1993 году окончил местную школу. В эти же годы учился в музыкальной школе - играл на баяне вместе со своим дедушкой Николаем.

В начальных классах увлекся машина и начал участвовать в автогонках. Гонки на спортивных машинах стали его главным увлечением в жизни: Николай неоднократно участвовал в состязаниях разного уровня и завоевал большое количество медалей и кубков.

Военную службу Рудаков проходил с 1996 по 1998 годы. За два года службы разведчиком войсковой разведки показал себя дисциплинированным и ответственным, готовым выполнять самые сложные задачи. Верность присяге и воинскую честь он пронес через всю свою жизнь. И когда Родина позвала, Николай, как настоящий мужчина, не смог остаться в стороне

Достойный внук Великой Победы – пулеметчик стрелковой роты, рядовой Николай Рудаков показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге.

13 ноября при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Донецкой народной республики Николай Рудаков пал смертью храбрых. Администрация города Березников выразила глубокие соболезнования родным и близким бойца.

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