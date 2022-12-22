22 декабря в Пермском крае открыли новый мост через Чусовую

Открытие нового Чусовского моста. Фото: правительство Пермского края.

22 декабря открыли движение по новому мосту через реку Чусовую. Историческое событие в масштабах региона и страны произошло на день раньше установленного срока, отметили в региональном правительстве.

Благодаря новому мосту в два раза увеличилась пропускная способность, а также повысилась транспортная доступность северных территорий Пермского края.

- Чусовской мост – часть магистрального коридора, который проходит через Москву, Казань, Ханты-Мансийск, Сургут и Томск. Уверен, его ввод создаст новые возможности для развития региональной экономики, привлечения инвестиций и увеличения грузоперевозок. Кроме того, новый мост – достойный подарок землякам в преддверии Нового года, – заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Открытие нового Чусовского моста. Фото: правительство Пермского края.

Как сообщает издание «Рифей-Пермь», часть работ продолжат и в 2023 году: подрядчик будет достраивать подходы и транспортные развязки. Полностью проект планируют ввести в эксплуатацию к концу следующего года. Уточним, его длина будет 1,5 км, а вместе с подходами – 9,2 км. Движение будет четырехполосным.

Напомним, строительство моста через Чусовую реализуется в рамках государственно-частного партнерства на средства из федерального и регионального бюджетов, а также концессионера. Стоимость работ составляет 18,7 млрд рублей.

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