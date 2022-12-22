В Перми открылась выставка, посвященная 100-летию гражданской авиации России

Выставка располагается в сквере им. М.Субботина у мемориала «МиГ на взлете». Фото: Маргарита Пешина.

21 декабря в Перми состоялось официальное открытие выставки «Знай, лети!», посвященной 100-летию гражданской авиации России. Располагается она в сквере им. М.Субботина у мемориала «МиГ на взлете» на Комсомольском проспекте, 93.

Выставка была инициирована авиакомпанией «Геликс» и организована краевой школьной газетой «Перемена-Пермь», а также АНО ДПО «Центр проектов «Переменим».

Широко известно, что у истоков становления отечественного авиационного двигателестроения стояли и пермские предприятия. Наши реактивные двигатели приобрели славу самых надежных и экономичных в стране.

Материалы выставки готовили в том числе и ученики пермских школ. Фото: Маргарита Пешина.

Именно вклад пермяков в развитие гражданской авиации и стал темой экспозиции. Чтобы подготовить материалы выставки, ученики пермских школ встретились с сотрудниками 17 авиационных предприятий и взяли у них интервью.

Уличная экспозиция оформлена в виде стендов с фотопортретами героев и их цитатами о вкладе в гражданскую авиацию региона. Посетители выставки «Знай, лети!», которая продлится до 31 марта 2023 года, смогут узнать «живые» истории о пермской авиации, полученных из уст ее наследников и сегодняшних делателей.

- Мы открываем выставку в честь 100-летнего юбилея гражданской авиации и очень ценно, что над этим проектом работали не только профессиональные журналисты, но и школьники, которые заинтересовались этой сферой, - выступил на открытии «Знай, лети!» директор АО «Авиакомпания «Геликс» Вадим Балдин. - Закрывая третий «Gelix class», я понимаю, что не все из участников проекта свяжут свою жизнь с авиацией. Однако наша задача не только привлечь молодых в нашу сферу, но показать ребятам как устроена авиация, и открыть им новые горизонты в выборе профессии!

Организаторы проекта выразили надежду, что выставка станет достойной памятью о вкладе пермяков в развитие гражданской авиации России.

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