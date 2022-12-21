Бывшего зампреда правительства Пермского края оставили под домашним арестом до конца января

Фото: архив "КП".

Индустриальный суд Перми продлил бывшему зампреду правительства Пермского края Елене Лопаевой домашний арест. Мера пресечения будет действовать до 23 января 2023 года. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», следователи выбрали домашний арест, чтобы исключить отъезд обвиняемой за границу. Кроме того, они акцентировали внимание суда, что заключенное ранее Лопаевой досудебное соглашение о признании вины и обязательство дать показания о неизвестных следствию эпизодах преступной деятельности, расторгнуто.

Сама Елена Лопаева и ее адвокаты просили суд избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий или подписки о невыезде. Ссылались на то, что подсудимая сотрудничает со следствием, написала явку с повинной. А досудебное соглашение было расторгнуто не по ее инициативе.

Напомним, задержали Лопаеву 24 января 2022 года в Москве по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Дело было возбуждено следственными органами СКР по материалам УФСБ по Пермскому краю. По версии следствия, она причастна к хищению более 54 млн руб., сданных в благотворительный фонд «Содействие-XXI век». 21 июня Мотовилихинский райсуд отказал ей в продлении срока заключения под стражу, изменив меру пресечения на домашний арест.

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