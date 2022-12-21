Пермские депутаты оценили, как в городе справлялись с декабрьскими снегопадами

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Весьма актуальный вопрос – о зимнем содержании территории города – рассмотрели на декабрьском пленарном заседании депутаты Пермской городской думы.

В рамках Часа депутата они заслушали и обсудили сообщение заместителя главы администрации города Дмитрия Галиханова. Он рассказал, какие меры предпринимались по устранению последствий двух мощных снегопадов, которые в декабре засыпали город снегом.

По информации представителя администрации, если с начала сезона до 6 декабря с улиц Перми пришлось вывезти 22 тысячи кубометров снега, то в период с 6 по 20 декабря – уже 145 тысяч кубов. Как он объяснил, в этом сезоне количество снегоуборочной техники в городе увеличилось на 35 единиц, но, тем не менее, в чрезвычайных условиях ее все еще не хватает.

Дмитрий Галиханов проинформировал депутатов, что во время обильных снегопадов подрядчики в первую очередь выполняют работы по патрульной снегоочистке улиц 1-й и 2-й категорий, по которым проходят маршруты общественного транспорта. И затем очищают дороги 3-й и 4-й категорий.

Автобусы буксовали в снегу

Ряд депутатов выразили озабоченность тем, что во многих отдаленных микрорайонах города возникли заторы на дорогах из-за снежных заносов. В частности, депутат Олег Бурдин отметил, что снегоуборочной техники в Мотовилихинском районе явно не достаточно, и особенно плохо убираются улицы, где расположен частный сектор. Он поинтересовался, проведена ли работа над ошибками и что планируется делать дальше, ведь зима только началась.

Дмитрий Галиханов признал, что было немало жалоб из Мотовилихинского и Ленинского районов, и пообещал, что за несвоевременную уборку снега подрядчикам будут выставлены штрафные санкции. Также, по его мнению, парк снегоуборочной техники в Мотовилихинском районе, действительно, нужно было бы увеличить раза в два-три.

В целом депутаты отметили, что в городе удалось избежать массового транспортного коллапса, который наблюдался в некоторых других городах. Депутат Эдуард Мирзамухаметов отметил, что со вторым декабрьским снегопадом удалось справиться более оперативно, чем с первым. И в то же время, по его словам, автобусы некоторых маршрутов не могли проехать в отдаленные микрорайоны, они попросту буксовали в снегу.

Дмитрий Галиханов сообщил, что по этому поводу была проведена профилактическая работа с департаментом транспорта, подрядными организациями и районными администрациями, им предложено оперативно реагировать на жалобы горожан.

«Не выполняет – не оплачиваем»

Депутаты уточнили, все ли подрядчики в период обильного снегопада работали на 100 процентов загруженности.

Представитель администрации объяснил, что оперативность уборки снега в непогоду зависит от объемов финансирования.

- Выход парка уборочной техники одного только Свердловского района – это 1,3 миллиона рублей за ночь, - объяснял Дмитрий Галиханов. - Можно задействовать больше людей и техники, но это будет стоить дороже. К тому же если задействовать тысячу самосвалов, они встанут в пробки перед площадками для складирования снега.

Депутат Алексей Овчинников поинтересовался, на что пойдут средства, которые сэкономит город, ведь с нового года полномочия по уборке центрального центральной части города перейдут на краевой уровень.

Дмитрий Галиханов сообщил, что эти средства распределят между подрядчиками, при этом финансирование по контрактам увеличится на 21,6 процента.

- Со следующего года финансовая обеспеченность содержания улично-дорожной сети вырастет более чем на 20 процентов, - заметил Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин. - Я надеюсь, что в итоге горожане увидят улучшение качества содержания города. Есть чёткие требования и критерии оценки качества содержания дорог, они «зашиты» в контрактах. Если, к примеру, установлены требования, что во время снегопада механизированная уборка дороги 1 категории, включая тротуары, парковочные карманы, должна быть через каждые 5 сантиметров свежевыпавшего снега, а вывоз снега должен производиться в течение 3 суток, то давайте жестко спрашивать за невыполнение этих требований с подрядчиков. По принципу: не выполняет - не оплачиваем.