Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю, основной причиной возникновения пожаров в регионе за сутки 20 декабря 2022 года основными причинами возникновения пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также печного оборудования. На пожарах есть погибший и травмированный.

Как сообщили в краевом МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 20 декабря 2022 года на территории Прикамья 150 профилактических групп в составе 363 человека осуществили 1351 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2068 человека, распространили 1560 памяток.

За истекшие сутки 20 декабря 2022 года в Пермском крае зарегистрировали 9 пожаров: по 2 пожара - на территориях города Перми и Октябрьского округа; по 1 пожару - на территориях Краснокамского, Лысьвинского, Соликамского, Кудымкарского и Пермского округов.

Один из пожаров произошел утром 20 декабря 2022 года в шестиэтажном жилом доме на ул. Пушкина в Перми. Сообщение о возникновении очага загорания поступило в 07:06. Для его ликвидации незамедлительно прибыли силы и средства 110-й, 4-й и 5-й пожарно-спасательных частей 10-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю в количестве 23 человек личного состава и пяти единиц техники.

До приезда подразделений пожарной охраны 20 жильцов дома самостоятельно вышли на улицу.

Прибывшими на место пожара подразделениями было установлено, что очаг загорания возник внутри квартиры на первом этаже дома. Приблизительная площадь пожара составила 2 квадратных метра.

«Пожарными в составе звена газодымозащитной службы с начала при помощи шанцевого инструмента была вскрыта дверь горящей квартиры, а затем вынесен из мужчина. Его передали работникам скорой медицинской помощи. Локализация пожара произошла в 07:18, горение ликвидировано - в 07:20. На пожаре погибших нет», - сообщили нам в МЧС по Пермскому краю.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причина пожара.

Очагами загораний 20 декабря 2022 года в Пермском крае стали: частные жилые дома - в Пермском и Кудымкарском муниципальном округах; металлическая бытовка - в Орджоникидзевском районе Перми; административное здание - в Октябрьском округе; многоквартирные жилые дома - в Ленинском районе Перми, в Лысьвенском округе; транспортное средство - в Краснокамском округе; баня - в Октябрьском округе; гараж - в Соликамском округе;

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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