Долины малых рек в Перми стали особо охраняемыми природными территориями

Фото: ВКонтакте/Долины малых рек

Сразу три экологических парка Перми получили статус особо охраняемых природных территорий. Это «Долина реки Данилиха», «Егошихинская долина» и «Новогайвинский бор». Такое решение было принято на заседании краевого правительства 21 декабря.

Новый статус накладывает несколько запретов. Теперь на обозначенных участках запрещено строительство. Там также запрещены вырубка деревьев, загрязнение почвы, сброс неочищенных сточных вод и складирование мусора.

В 2023 году в рамках проекта «Зеленое кольцо» новые особо охраняемые природные территории будут благоустраивать.

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