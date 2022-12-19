В Пермском крае из-за гриппа и ОРВИ на карантин отправили 300 классов

Из-за большого количества заболевших в школах отменяют уроки, а в детских садах - занятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает ухудшаться. С 12 по 18 декабря в Пермском крае зарегистрировали 29 437 новых случаев ОРВИ и гриппа. Рост за неделю составил 13,5%. Больше больных среди взрослых – 52,6%.

Чаще всего причиной недомогания были грипп (вирусы А(H1N1) 2009 и В), а также вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы.

Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, в связи с ростом заболеваемости на карантин отправили 300 классов из 72 школ края и 162 группы из 89 детских садов.

Специалисты напомнили, что сегодня как никогда важно соблюдать простые правила профилактики гриппа и ОРВИ: в общественных местах и большого скопления людей надевать маску; часто и тщательно мыть руки с мылом, если его нет – обрабатывать средством на спиртовой основе; не замерзать и допускать промокания ног; регулярно проветривать помещение; свести к минимуму общение с заболевшими людьми; кашляя и чихая, прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой; не тереть глаза, нос и рот - микробы распространяются через слизистые оболочки органов дыхания и зрения; много спать, гулять и хорошо кушать; при первых же признаках заболевания обращаться к врачу.

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