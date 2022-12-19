Глава Перми рассказал об уборке в городе во время «температурных качелей»

Уборка городских улиц после снегопадов. Фото: Алексей Дёмкин/Телеграм.

Пермские коммунальщики с начала зимы работают в усиленном режиме – снегопад дает лишь короткие передышки.

- В Перми настоящие «температурные качели», - написал в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин. - В выходные потеплело и шел сильный снегопад, сегодня 0…+1, а в ночь на вторник уже -14 градусов.

Чтобы снежная каша не застыла, в городе организовали капитальную зачистку проезжей части и тротуаров. По словам главы города, за минувшие субботу и воскресенье подрядчики вывезли около 50 тысяч кубометров снега. Основной акцент сделали на уборку снега с парковочных и заездных карманов, а также остановок общественного транспорта.

- Во-вторых, уже с вечера усиливаем обработку дорог противогололедными материалами, чтобы не допустить скользкости завтра с утра. В-третьих, внимание на кровли домов и крыши деревянных пешеходных переходов в зоне ремонта, - отметил Дёмкин.

Снег сейчас плотный и тяжелый, поэтому его нужно убирать своевременно. Контрольные рейды во всех районах проходят с начала прошлой недели и будут проводиться регулярно.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru