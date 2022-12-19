В Перми перекроют движение транспорта по улице Локомотивной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в ночь на 20 декабря будут осуществляться кратковременные перекрытия движения на улице Локомотивная. Продлятся они с 02:00 до 04:00. О этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Пермского края.

Как отметили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Прикамья, причиной перекрытия станут работы по строительству автомобильной дороги «Переход улицы Строителей — площадь Гайдара».

Водителей просят с пониманием отнестись к временному перекрытию и заранее спланировать маршрут.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Завершить строительство четырехполосной автодороги и путепровода над улицей Локомотивной планируется в октябре 2025 года. Это позволит избавить центр города и Коммунальный мост от пробок.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65