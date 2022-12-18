Пермяки могут стать тайным Сантой для котиков из приюта

Пермяков ждут в гости на Котофест. Фото: Галя Море.

В воскресенье, 18 декабря, приют «Матроскин» проводит в ТЦ «Разгуляй» новогодний фестиваль Котофест.

- Главные цели фестиваля – это сбор средств на строительство нового дома для приюта «Матроскин» и поиск дома для подопечных приютов, - говорят организаторы.

На добром фестивале проходит выставка котиков и собак из приютов. Здесь можно угоститься вкусной едой, послушать живую музыку, поучаствовать в творческих мастер-классах, раскраситься аквагримом и принять участие в новогодней фотосессии.

- Какой же праздник без подарков? – говорят организаторы. - Вы можете стать кошачьим тайной Сантой и принести подарки для бездомных животных - корма, лекарства и лакомства.

Котофест проходит 18 декабря с 12 до 18 часов в ТЦ «Разгуляй» по адресу Пермская,7 3 этаж! Вход бесплатный. Но на сайте catfestperm.ru можно зарегистрироваться на фестиваль, чтобы участвовать в розыгрыше от партнеров Котофеста.

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