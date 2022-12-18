Мобилизованные из Пермского края отправляются в зону СВО

Военнослужащих провожали родные и близкие. Фото: группа ВК Тюменская область.

- Очередной эшелон с мобилизованными отошел от тюменского железнодорожного вокзала, - сообщили вечером 17 декабря в правительстве Тюменской области. - Под торжественную музыку солдаты Тюменской области и Пермского края плечом к плечу отправились на боевое слаживание. Поддержать бойцов пришли родные и близкие, юнармейцы передали письма со словами поддержки, а волонтеры вручили им памятные монеты. Удачи, парни! Возвращайтесь домой с победой!

17 декабря батальон мобилизованных жителей из Прикамья отправился в зону проведения спецоперации. Два с половиной месяца военнослужащие находились в учебном центре в Тюмени. На вокзале их провожал куратор регионального центра помощи семьям участников СВО Константин Строгий.

Мобилизованных направят в населенные пункты новых присоединенных территорий. Еще один батальон резервистов из Прикамья отправится в зону СВО 18 декабря.

В учебном центре в Тюмени остается еще три учебно-воинской группы. Эти мобилизованные продолжают проходить специальную подготовку.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru