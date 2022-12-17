«Мотовилихинские заводы» оказались под санкциями европейцев

Завод попал под санкции Евросоюза.

Очередной пакет санкций, принятый Евросоюзом 16 декабря, коснулся крупнейшего оборонного предприятия Пермского края. ПАО «Мотовилихинские заводы» попали под ограничения. Всего в список попали 168 предприятий.

Им теперь ограничен доступ к промышленным технологиям, вычислительным компонентам, печатным схемам, радионавигационным системам, аппаратуре радиоуправления, камерам.

Напомним, ранее под санкции Евросоюза попали депутаты Госдумы от Пермского края: Роман Водянов, Ирина Ивенских, Антон Немкин, Игорь Шубин, а также Мария Дробот и Андрей Кузнецов, Максим Решетников.

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