В Перми в банном комплексе произошел пожар

Огонь быстро распространился по всему зданию. Кадр видео: t.me/chp_prm

В Перми 16 декабря произошел пожар в банном комплексе, расположенном на улице Льва Шатрова, там расположены «Чкаловские бани».

По информации МЧС по Пермскому краю, к месту выехали 6 единиц техники и 37 человек личного состава. На месте пожарные увидели, как горит кровля. Локализовали пожар в 21.15, в 21.22 полностью ликвидировали.

- Предварительная площадь пожара 40 м², погибших и пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Проводится проверка, обстоятельства, и причины пожара устанавливаются.

Спасатели напоминают жителям: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65