«Пермэнергосбыт» взыскивал с пенсионерки долги за электричество в снесенном доме

Женщина вернула деньги благодаря прокуратуре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2017 году жительница Перми продала свою квартиру в доме, который в 2019-м благополучно снесли. А потом и вовсе поселилась в доме престарелых. Все бы ничего, но данные факты ее биографии упорно игнорировали специалисты ПАО «Пермэнергосбыт», которые насчитали женщине долгов за электроэнергию в проданной квартире на сумму более 22 тысяч рублей – с 2017-го по 2021-й годы.

Пенсионерка обратилась за помощью в прокуратуру Мотовилихинского района Перми. После проведенной проверки действия ресурсоснабжающей компании признали незаконными. Прокуратура обязала «Пермэнергосбыт» вернуть пожилой женщине удержанные ранее деньги, что и было исполнено в кратчайшие сроки.

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