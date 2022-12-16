Губернатор Пермского края предложил взять под контроль региональные аттракционы

Фото: Парк Горького Пермь/ВКонтакте

Проект закона о государственном контроле за техническим состоянием и эксплуатацией различных аттракционов на территории Пермского края подготовили по инициативе главы региона Дмитрия Махонина. Документ уже находится на рассмотрении в Законодательном собрании Прикамья. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на краевой парламент.

Также отмечено, что техтребования к безопасному состоянию аттракционов установлены Правительством Российской Федерации. А те в свою очередь ориентируются на технический регламент Евразийского экономического союза от 2016 года.

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