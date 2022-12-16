Фото: permkrai.ru

Министерство культуры Пермского края подвело итоги года по вопросам улучшения материально-технической базы. На региональном и федеральном уровне в 2022 было выделено серьезное финансирование благодаря нацпроекту «Культура», - сообщили в пресс-службе министерства культуры Пермского края.

Еще одна программа, позволяющая ежегодно приводить в порядок инфраструктуру в небольших муниципалитетах, это «Местный дом культуры». Минкультом Пермского края в этом году уже был объявлен конкурс на текущий ремонт и приобретение оборудования в дома культуры, итоги будут известны до конца декабря.

В частности, проект "Пермский край - комфортный край", с 2023 года даст муниципалитетам дополнительные финансовые возможности для приведения в порядок домов культуры и сельских клубов. Для участия в программе от муниципалитетов в этом году поступило 42 заявки на общую сумму 528 млн руб.

В этом году благодаря нацпроекту «Культура» провели капитальный ремонт 3 центров культуры: в с. Усть-Кишерть (12,7 млн рублей), с. Верхнее Калино (Чусовской округ 20,6 млн рублей), в п. Марковский (Чусовской округ, 12,3 млн рублей). В дополнение проводим ремонт и в рамках региональной программы «Местный дом культуры», а это еще плюсом 9 центров культуры по всему краю на общую сумму свыше 19,8 млн. рублей. (МБУК «Городской дворец досуга и творчества» Бородульский отдел досуга и творчества, МБУ «Дворец культуры» города Кизела, МБУК «Культурно-досуговый центр» с. Коса, МАУК «Центр культуры и досуга», структурное подразделение «Насадский ЦД», МБУ «Культурно- досуговый центр Октябрьского городского округа Пермского края», структурное подразделение Октябрьский дом культуры и ряд других).

Кстати, благодаря этой помощи было обновлено оборудование в 10 домах культуры, которое очень давно не модернизировалось.

За последние пару лет министерство культуры Пермского края действительно хорошо продвинулось в преодолении территориальной дискриминации, которая существовала между крупными городами и сельской местностью.

Например, только за последние три года для жителей Прикамья открыто и работают более 100 социальных кинозалов, 40 виртуальных концертных залов (13 - открыты в рамках нацпроекта «Культура», 27 – благодаря краевой поддержке).

Проведена большая работа по открытию модельных библиотек. На сегодня в Пермском крае открыто 25 модельных библиотек. Регион – один из лидеров в стране по количеству учреждений.

Ведется работа по укреплению материально-технической базы муниципальных театров. Благодаря проектам "Театры малых городов" и "Театры детям" приобретается новое оборудование, обновляется механика и одежда сцены, техника и т.д. В следующем году на поддержку театров малых городов объем субсидий увеличен. Он увеличен и составляет порядка 20 млн руб., из которых 15 млн руб. – из федерального бюджета, еще 5 млн руб. – из регионального. Театры, которые получат субсидии, будут определены в результате конкурсного отбора.