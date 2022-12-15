Ученые Пермского политеха изобрели способ избежать аварий зимой

Ученые из Пермского политеха придумали, как очистить дороги от наледи зимой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зимой ситуация на дорогах меняется кардинально. На проезжей части скапливается снег, который со временем преобразуется в лед. Посыпка солью и химическими реагентами не всегда эффективна и финансово выгодна, а часто еще и вредна для экологии.

Ученые из Пермского политеха изобрели инновационный способ решения этих проблем - технологию строительства автомобильных дорог с подогревающими слоями. Научное исследование опубликовали в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика» за 2022 год.

- Подогрев эффективен с точки зрения экологии, экономики и срока службы дорог. Технология заключается в укладке дополнительного слоя, который включает в себя нагреватели и сеть датчиков, которые отслеживают текущую температуру дорожного полотна. Во время строительства его достаточно просто размотать из рулона и уложить. При этом система подсоединена и к метеослужбе, чтобы быстрее реагировать при выпадении осадков, потребляемая мощность может варьироваться в зависимости от этого фактора, – сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Кирилл Тюрюханов.

Минус данной технологии лишь в его высокой стоимость, которая, по мнению ученых, опять же окупается за счет большего срока службы и экономии на уборке этих дорог (посыпать реагентами уже не нужно).

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