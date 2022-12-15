Облачная фармацевтика: «Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для федеральной сети аптек в Перми

«Ростелеком» реализовал проект по миграции ИТ-инфраструктуры для федеральной сети «Аптека от склада». В результате все мощности компании были перенесены с физических серверов в облако.

Специалисты «Ростелеком-ЦОД» разработали поэтапный план переноса ИТ-инфраструктуры для того, чтобы сотрудники аптечной сети не испытывали дискомфорт в работе в переходный период.

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»

«”Ростелеком-ЦОД” позиционирует себя как ИТ-провайдер полного цикла, то есть мы можем реализовывать комплексные проекты в облаке под ключ, чтобы все сервисы были в одной инфраструктуре из одного окна. При реализации кейсов важные цифровые данные клиентов мигрируют в облако постепенно, не прерывая бизнес-процессов. В проекте мы задействуем ресурсы “Национальной облачной платформы” на базе дата-центра, который находится в Екатеринбурге».

Таким образом, аптечная сеть получила безопасную и отказоустойчивую систему, которая обеспечивает работу оборудования даже во время перебоев в электроснабжении.

ИТ-директор аптечной сети:

«Изначально наша компания использовала для размещения ИТ-системы и приложений арендованное оборудование в стороннем дата-центре и часто сталкивалась с техническими проблемами. Это приводило к недоступности информационных систем аптек, что оказывало отрицательное влияние на бизнес, поэтому было принято решение перенести инфраструктуру в облако. Сейчас сотрудники компании не испытывают затруднений в работе, а также не происходило этого во время переходного периода».