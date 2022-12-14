Глава минсвязи Пермского края рассказал лицеистам о цифровизации региона

Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских выступил с лекцией о перспективах ИТ-образования, работы в Пермском крае и темпах цифровизации региона перед учащимися лицея при ПГНИУ.

- В условиях санкций страна нуждается в продуктах, подлежащих импортозамещению – в том числе в ИТ. Поэтому одной из главных задач является повышение качества образования в соответствующих сферах. Острая нехватка квалифицированных ИТ-специалистов наблюдается не только в Пермском крае, но и по всей стране, - отметил министр. – Для решения этого вопросы мы работаем не только с высшими учебными заведениями, но со средними, с лицеями.

По словам министра, главная задача властей - обеспечить возможность качественного образования детей по данному направлению, заинтересовать работой в высокотехнологичных компаниях и сформировать кадровый потенциал для предприятий ИТ-кластера Пермского края.

Как ранее отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в регионе уделяют большое внимание подготовке кадров в ИТ-отрасли.

- В этой сфере сегодня работают порядка 19 тысяч жителей Пермского края. Чтобы решить проблему с квалифицированными специалистами, ежегодно увеличивается набор на IT-специальности в вузах и учреждениях СПО. В регионе работает Сетевой ИТ-университет – здесь ежегодно обучают 1,2 тыс. человек, проводят «Уроки цифры», проходит обучение учителей. А в ноябре прошла первая пермская олимпиада по программированию.

Лицеисты спрашивали у министра, как поступить в технические вузы и трудоустроиться.

В ходе лекции министр поинтересовался профессиональными планами лицеистов. А те в свою очередь спросили, как поступить в вузы на технические специальности, какая в регионе ситуация с трудоустройством, на каких условиях ИТ-компании принимают выпускников.

Кстати, многие ребята планируют построить карьеру в ИТ-сфере. Так, Максим Фадеев увлекается программированием с пятого класса, а сейчас разрабатывает специальный чат-бот, который поможет абитуриенту выбрать вуз для поступления.

- Пользователь будет вбивать результаты экзаменов и баллы, а ему будет выводится ТОП университетов и вся информация о выбранном университете, – рассказал Максим.

Петр Шиловских также отметил, что в Пермском крае реализуют все основные федеральные и региональные меры поддержки ИТ-компаний: гранты, льготные кредиты, средства на улучшение жилищных условий для сотрудников, налоговые преференции и ряд других. Более подробно с ними можно ознакомиться на портале Госуслуг.

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