По поручению губернатора с 20 декабря центр Перми будет чистить краевая техника

Спецтехника ДЭС выйдет на работу с 20 декабря.

Во время прямого эфира на ВГТРК глава региона Дмитрий Махонин отметил, что зимой дороги в городе нужно содержать более ответственно. Замечание было адресовано мэрии.

Губернатор отметил, что сильные снегопады, подобные тем, что прошли в Прикамье совсем недавно, бывают раз в 10 лет, тем не менее, они не должны влиять на транспортную обстановку и комфорт жителей – «администрации должны работать».

- Если региональные трассы в снегопады убирались удовлетворительно – там работало около 500 единиц техники, то в Перми дела обстояли сложнее, - заметил Дмитрий Махонин. - Мэрии и районам необходимо напрячься, и выполнять свои обязанности надлежащим образом. Сейчас я не доволен работой, это однозначно, - акцентировал губернатор.

В помощь городским коммунальщикам власти региона решили направить технику краевой дорожно-эксплуатационной службы (ДЭС) – с 20 декабря, а не с января 2023-го, как это планировалось ранее.

- Технике краевого предприятия необходимо выйти на городские дороги, чтобы максимально быстро, до Нового года справиться с вывозкой снега. Соответствующее поручение будет дано заместителю председателя правительства Пермского края Андрею Алякринскому, - заключил губернатор.

В минтрансе уточнили, что спецтехника ДЭС с 21 по 31 декабря выйдет на уборку центральных улиц Ленинского района. А с 1 января к ним добавится ряд улиц из Свердловского и Дзержинского районов.

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