В Пермском крае за сутки выявили 254 больных коронавирусом

48% заболевших - жители Перми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ковид набирает силу: за сутки в Пермском крае выявили 254 больных. Это 9,8 на 100 тысяч населения. Отметим, что днем ранее было зафиксировано 126 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 103 пенсионера из группы риска в возрасте 60 лет и старше. От болезни умерло два человека.

Что касается географии распространения: 123 новых случая (48%) зарегистрированы в Перми. Также много заболевших в Краснокамском и Лысьвенском округах.

Уточним, в течение трех последних месяцев в 100% случаев причиной болезни становился штамм «омикрон».

Кстати, по данным Роспотребнадзора, по абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 4-е место по России и 1-е в ПФО.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru