Жители Краснокамска пожаловались губернатору Пермского края на работу автобуса №205

Дмитрий Махонин. Фото: скриншот с прямой линии в паблике "Пермский край"/ВКонтакте

Житель Краснокамска дозвонился на прямую линию, что проходит сегодня в паблике «Пермский край» ВКонтакте. Он пожаловался Дмитрию Махонину на автобусы 205-го маршрута. Что машины старые, маленькие и нередко опаздывают.

- В салоне всегда много пассажиров, поэтому каждая поездка превращается в пытку, - рассказала молодой человек.

Он также отметил, что краснокамцы не единожды обращались с жалобами и просьбами к перевозчику, но руководство ООО «Дизель» данные проблемы не решает, а сейчас просто не отвечает на звонки.

Дмитрий Махонин ответил, что контракт с «Дизелем» уже заканчивается – смена перевозчика запланирована на первый квартал 2023 года. При подписании нового контракта обязательно включат пункт, обязывающий перевозить пассажиров на новых автобусах.

- Если «Дизель» снова выиграет этот лот, его обяжут заменить старые машины на новые, - отметил Махонин. – А пока будем мотивировать его выполнять обязательства штрафами и неустойками.

Транспортную доступность Краснокамска краевые власти планируют улучшать и с помощью «Ласточки», которая курсирует от города до центра Перми. В обозримом будущем на месте автовокзала оборудуют пересадочный узел.

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