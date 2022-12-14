На спецоперации погиб 26-летний разведчик из Пермского края

Фото: администрация Косинского округа

В ходе специальной военной операции 5 декабря погиб 26-летний Андрей Бельков из Пермского края. Он родился и вырос в деревне Пятигоры Косинского района.

Молодой военнослужащий проходил службу по контракту в должности разведчика-радиотелефониста разведывательного взвода. «Он был добрым, отзывчивым, честным, всегда готовым прийти на помощь парнем. Так характеризуют его одноклассники и учителя Порошевской школы, в которой он учился. Андрей очень любил свою семью, трепетно относился к родителям и сестре», — говорится в сообщении.

Прощание с бойцом состоится 15 декабря в 12:00 в здании сельского Дома культуры в деревне Пятигоры.

Ранее мы рассказывали, что на спецоперации погиб 33-летний военнослужащий из Лысьвы Виталий Габтуллин. За проявленный героизм его наградили «Орденом Мужества».

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