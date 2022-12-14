Главный каток Перми перед Театром-Театром откроется 25 декабря

Фото: Архив "КП"

Каток на площади перед Театром-Театром начнет работать с 25 декабря. Об этом на заседании краевого правительства сообщила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Шатер для переодевания уже стоит. Сейчас монтируют сам каток. Его площадь составит 1800 квадратных метров. Он сможет вмещать до 100 человек.

В ведомстве ожидают, что желающих покататься будет много. В связи с этим откроется предварительная запись. Регистрацию на посещение организуют на портале «Умный спорт».

На катке будут проводить различные мастер-классы, например, по хоккею, керлингу и конькобежному спорту. На них тоже нужно будет записываться. Также планируются праздничные мероприятия, турнир по фигурному катанию среди любителей, футбол на льду с мячом, хоккей на валенках и многое другое.

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