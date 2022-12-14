Пользуйтесь кредиткой правильно

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В последние годы среди россиян растет популярность кредитных карт, и это не удивительно, ведь они позволяют бесплатно пользоваться деньгами в пределах кредитного лимита и исполнять свои мечты, не откладывая покупки в долгий ящик. Давайте вместе с экспертами СберБанка рассмотрим, как правильно использовать кредитку, чтобы получать максимальную выгоду.

1. Гасите долг до конца беспроцентного периода

Беспроцентный период у разных банков длится разное количество дней. Это время, когда банк не берет проценты за использование денег. Если вернуть долг позже, банк начислит проценты, поэтому важно возвращать потраченную сумму вовремя.

2. Оплачивайте крупные покупки кредитной картой в начале беспроцентного периода

Этот совет поможет дольше пользоваться деньгами с карты без процентов. Погасить долг за крупную покупку с одной зарплаты бывает непросто, поэтому лучше рассчитать дату покупки так, чтобы беспроцентный период был как можно длиннее.

3. Не снимайте наличные и не переводите деньги с кредитной карты

Кредитная карта создана в первую очередь для безналичной оплаты покупок в магазинах и интернете.

С нее можно снимать наличные и переводить деньги, но надо помнить, что на эти суммы со следующего дня после снятия наличных или перевода начисляются проценты.

4. Вносите обязательные платежи ежемесячно

Даже в течение беспроцентного периода нужно каждый месяц вносить небольшие обязательные платежи.

Это не переплата по кредиту, а возврат части задолженности - банк таким образом понимает, что клиент готов выполнять свои обязательства. Просрочка обязательных платежей является просрочкой по кредиту, которая влияет на вашу кредитную историю, поэтому их крайне важно вносить вовремя.