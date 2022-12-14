В Прикамье директоров 12 школ обвинили в коррупции

Фото: "КП" Архив
В Осинником районе руководителей 12 школ и других бюджетных учреждений привлекли к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.
Директора предоставили недостоверные сведения о своих доходах за прошлый год, а также доходах своих жен и детей. Были и те, кто скрывал находящееся в собственности имущество или не предоставлял данные о счетах в кредитных организациях.
В результате главе администрации округа внесли представление. После его рассмотрения директоров привлекли к дисциплинарной ответственности.
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