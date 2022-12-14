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НовостиОбщество14 декабря 2022 4:26

В Прикамье директоров 12 школ обвинили в коррупции

Они предоставляли ложную информацию о доходах
Лела Минадзе

Фото: "КП" Архив

В Осинником районе руководителей 12 школ и других бюджетных учреждений привлекли к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Директора предоставили недостоверные сведения о своих доходах за прошлый год, а также доходах своих жен и детей. Были и те, кто скрывал находящееся в собственности имущество или не предоставлял данные о счетах в кредитных организациях.

В результате главе администрации округа внесли представление. После его рассмотрения директоров привлекли к дисциплинарной ответственности.

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