В Прикамье директоров 12 школ обвинили в коррупции

Фото: "КП" Архив

В Осинником районе руководителей 12 школ и других бюджетных учреждений привлекли к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Директора предоставили недостоверные сведения о своих доходах за прошлый год, а также доходах своих жен и детей. Были и те, кто скрывал находящееся в собственности имущество или не предоставлял данные о счетах в кредитных организациях.

В результате главе администрации округа внесли представление. После его рассмотрения директоров привлекли к дисциплинарной ответственности.

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