В центре Перми историческое здание хореографического училища отреставрируют за 87 млн рублей

Фото: 2ГИС

В Перми выполнят реставрацию старого корпуса женского епархиального училища, расположенного по улице Петропавловской, 18. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Его приспособят для современного использования. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком выступает рсположенное в здании Пермское государственное хореографическое училище. Максимальная стоимость контракта составляет 87,1 млн рублей. Подрядчика выберут 30 декабря. В рамках реставрации и капремонта он займется внутренней отделкой здания, отремонтирует пол, стены и потолок. Выполнить работы необходимо до 11 декабря 2023 года.

Здание хореографического училища было построено в середине XIX века. Его площадь составляет 3,8 тысяч квадратных метров. Это трехэтажное кирпичное здание с антресольным этажом. В нем обучались именитые артистки балета Нина Меновщикова и Надежда Павлова.

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