Пермские пожарные вынесли из огня трех человек

Фото: предоставлено очевидцами.

Пожар в доме на улице Крылова начался в 9 часов вечера. Когда пожарные доехали до места, уже горели крыша и надворные постройки.

- На тушение пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 18 человек личного состава и 4 единиц техники, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. – Пожарные из звена газодымозащитной службы спасли трех человек.

Уточним, площадь возгорания составила 72 квадратных метра. Дом и надворные постройки тушили в течение 30 минут. Погибших и пострадавших нет.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности.

В случае обнаружения пожара необходимо:

1. немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона - «01». Обязательно указать что горит, где и очаг возгорания, а также назвать свою фамилию.

2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью - меры по тушению пожара в начальной стадии.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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