Мэр города Алексей Демкин вручил паспорта молодым пермякам

Глава города Алексей Демкин вручил семи подросткам паспорта гражданина РФ. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Это событие символично совпало с Днем Конституции, который отмечался накануне 12 декабря. Этот праздник символизирует уважение к суверенитету России, выбору собственного пути российского народа. Мы отдаем почтение прошлому, настоящему и будущему нашей страны, которое неразрывно связано с Конституцией», — отметил Алексей Демкин.

Подростки, которым глава города вручил главные документы, имеют успехи в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они являются победителями и призерами олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований. Также ребята ведут активную общественную деятельность.

«Получение паспорта — это важный этап в жизни. Вместе с паспортом молодые люди получают новые права и обязанности. Пожелал ребятам с гордостью идти по жизни с новым документом в руках и найти себе дело по душе», — поделился Алексей Демкин.

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