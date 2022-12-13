Свыше 600 школ в Прикамье обеспечили ИТ-инфраструктурой благодаря нацпроекту

Фото: краевое правительство.

Министерство информационного развития и связи Пермского края (МИРС) совместно с ПАО «Ростелеком» досрочно завершило запланированное на 2022 год оснащение школ региона ИТ-инфраструктурой.

В учебных заведениях устанавливали точки беспроводного доступа и коммутационное оборудование, IP-камеры, видеорегистраторы.

Как ранее отмечал губернатор Дмитрий Махонин, создание равных и комфортных условий для образования в школах – одна из важных задач региональных властей.

– Современные технологии позволяют вывести процесс обучения на новый уровень, – отмечал глава региона. – Это необходимо, чтобы наши дети могли развивать свои способности и лучше ориентировались в современном мире.

Работы, которые проводились в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика РФ», подошли к концу в 347 школьных зданиях региона. Напомним, в прошлом году ИТ-инфраструктурой оснастили 257 зданий прикамских школ.

– У работников школ появился доступ к бесплатному Wi-Fi, при этом скорость передачи данных составляет до 100 Мбит/с в городах и районных центрах и до 50 Мбит/сек в сельских школах, – сообщил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских. – Благодаря этому педагоги смогут, например, оперативно заполнять электронный журнал электронной пермской образовательной системы (ЭПОС).

Камеры и видеорегистраторы, которые работают в школах круглосуточно, обеспечат безопасность детей, коммутационное оборудование позволит наладить бесперебойную работу интернета и других технических систем.

Позаботились в Прикамье и об информационной безопасности учреждений. В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» ИT-инфраструктуру в школах подключат к Единой сети передачи данных. С ее помощью будет обеспечена контент-фильтрация. Таким образом, интернет в школах будет защищен от нежелательных и закрытых сайтов.

Сейчас большая часть прикамских школ уже подключена к этой сети, при этом администрации учебных заведений освобождены от оплаты интернета.