В Прикамье более 300 жителей села Григорьевское теперь могут подключить дома к газу

Фото: краевое правительство.

Жители еще одного населенного пункта – села Григорьевское в Нытвенском округе – теперь смогут пользоваться голубым топливом. В торжественной обстановке здесь состоялась церемония запуска межпоселкового и распределительного газопроводов общей протяженностью более 13 километров и одной котельной.

В результате 120 домовладений, в которых проживают более 300 человек, получили возможность подключиться к природному топливу.

Как объяснили в краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства, что новые сети построили всего за год в рамках региональной программы газификации и программы развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы.

При этом применялись уникальные технологии. К примеру, строители сделали проколы и проложили газопровод под рекой Сюзьва на глубине 3 метров.

Дмитрий Махонин ранее подчеркивал: важно, чтобы даже в отдаленных населенных пунктах повышалась комфортность проживания. По его словам, в последние годы регион набрал достойные темпы обеспечения территорий газом, увеличиваются объемы инвестиций в развитие отрасли, в том числе, благодаря поддержке федерации и сотрудничеству с компанией «Газпром».

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов подчеркнул, что при поддержке региональных властей, губернатора Дмитрия Махонина планируется поднять уровень газификации в сельских территориях Прикамья с 32 до 47 процентов.

Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин сообщил, что до 2025 года предполагается запустить межпоселковый газопровод протяженностью в 30 километров от села Григорьевское до деревни Лузино. Таким образом, еще около 365 домовладений Нытвенского округа получат возможность подключиться к газу.

В министерстве отметили, что в этом году были построены 15 межпоселковых и распределительных газопроводов по программе развития газоснабжения и газификации протяженностью более 200 километров. Они обеспечили техническую возможность подключения домовладений в 14 населенных пунктах. Уже завершены работы по строительству объектов в Чайковском, Куединском, Верещагинском, Осинском, Кунгурском, Чернушинском округах.

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В Прикамье продолжается прием заявок на бесплатное подведение газа до фасадов домов в газифицированных населенных пунктах.

- Важно, чтобы жители не думали, как завести газ в дом, а устанавливали оборудование и начинали им пользоваться, - объяснили в региональном МинЖКХ.

По информации министерства, в Нытвенском округе по программе догазификации было заключено свыше 2,4 тысяч договоров, из которых 1,3 тысячи уже выполнены.