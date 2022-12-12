За сутки ковидом заразился еще 121 житель Пермского края

Ковидом за минувшие сутки заразились 50 пенсионеров из группы риска.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Данные исследований на коронавирус опубликовал краевой Роспотребнадзор. За минувшие сутки в Пермском крае заболевание подтвердили у 121 пациента (всего за выходные зарегистрировано 363 новых случая). Причем 50 из них у жителей из группы риска в возрасте 60 лет и старше. Общее число инфицированных достигло 451 159 человек. При этом наибольшее количество зараженных в Березниках и Лысьвенском округе.
Что касается печальной статистики: с начала пандемии в Пермском крае от ковида умерло 9 134 жителя.
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